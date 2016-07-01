初步判断市场本周一探底回升，而随后的反弹高点或在周二或周三产生。[详细]
|概念名称
|5分钟涨跌幅
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明天早盘难以突破，还应该来一次上圆弧接下圆弧……[详细]
初步判断市场本周一探底回升，而随后的反弹高点或在周二或周三产生。[详细]
|概念名称
|5分钟涨跌幅
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明天早盘难以突破，还应该来一次上圆弧接下圆弧……[详细]
消息面上对未来的市场形成阶段性刺激，特别是养老保险基金的入市...[详细]
沪深两市已有1300多家A股上市公司发布2016年业绩预告，预喜公司...[详细]
选手“jrj_8u79pr”重仓许继电气。查看调仓
选手“创学生_d8t”买入新乡化纤。查看调仓
|股票代码
|股票名称
|涨跌幅
|净流入(元)
|资金力度
|资金流向
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|产品名称
|发行银行
|预期收益
|汇聚中华AC1701B001
|汇丰银行
|9.60%
|结构类(挂钩黄金)TLG17000
|平安银行
|8.50%
|和盈系列挂钩股票DLG17000
|平安银行
|8.12%
|得利宝・私银慧享24631700
|交通银行
|8.00%
|慧赢指数结构B170D0001
|中信银行
|7.00%
7.0%年化收益率
9.5%年化收益率
5%今年以来
2.13%今年以来
继拿下全年销售榜“一哥”之位后，恒大在回归A股的道路上也 ...[详细]
进入股市的人大多梦想尽快成为投资高手。许多人以为通过...[详细]
暴风影音一度因为盗播屡次成为乐视、搜狐等公司的起诉对象 ...[详细]
住房公积金制度一直饱受争议，日前又有...[详细]