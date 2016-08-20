证监会副主席方星海表示，如果改革够好的话，IPO排队不应该这么长。[详细]
释放6000亿 驰援商业银行节前资金面 新华网:不宜误读为降准
多举措防范发审廉政风险 2016年处罚案件创新高 发布会集锦
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这里走出一个光头对于后面并没有多少好处，因为…[详细]
证监会副主席方星海表示，如果改革够好的话，IPO排队不应该这么长。[详细]
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下周也或将开启阶段性抄底之路：一是等待市场缩量；二是分批低吸...[详细]
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神准“抄底王”叶智华再度出手。查看调仓
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|产品名称
|发行银行
|预期收益
|股得利EZVF
|星展(中国
|20.00%
|汇转灵动AC1702A002
|汇丰银行
|9.60%
|搏弈睿选AMZYBYRX2017006
|中国银行
|8.00%
|得利宝・私银慧享24631700
|交通银行
|8.00%
|结构类(挂钩黄金)TLG17001
|平安银行
|7.84%
7.0%年化收益率
9.5%年化收益率
5%今年以来
2.13%今年以来
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