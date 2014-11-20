历年春节后的假期到两会这段时间，A股都有不错的表现，那今年呢?[详细]
大行情拉开序幕。2017年，投资已经进入到了智商时代。[详细]
A股不确定性增大 反弹趋势仍未变 2017或给投资者“大惊喜”
|概念名称
|5分钟涨跌幅
|概念名称
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下周一或有个低开后的整理，然后看3150点能否夺回来…[详细]
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|概念名称
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|股票代码
|股票名称
|涨跌幅
|净流入(元)
|资金力度
|资金流向
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|产品名称
|发行银行
|预期收益
|股得利EZVG
|星展(中国
|20.00%
|汇转灵动AC1702A002
|汇丰银行
|9.60%
|搏弈睿选AMZYBYRX2017009
|中国银行
|8.00%
|得利宝・沪深300挂钩24611
|交通银行
|7.08%
|得利宝・沪深300挂钩24611
|交通银行
|7.00%
7.0%年化收益率
9.5%年化收益率
5%今年以来
2.13%今年以来
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